Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь стоїть осторонь війни, зазначили у ЦПД.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що тільки білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. При цьому він підкреслив, що Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, оскільки з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони прокоментували ці заяви диктатора. Як йдеться у повідомленні, цими заявами Лукашенко намагається створити враження, ніби Білорусь стоїть осторонь війни.

"Активна підтримка російської армії Білоруссю на початку повномасштабного вторгнення в Україну зробила Мінськ співучасником збройної агресії РФ проти нашої держави. Тому будь-які заяви про "білоруських миротворців" звучать абсурдно. "Миротворча" риторика спрямована на поліпшення іміджу Лукашенка в очах міжнародної спільноти. Також його заява співзвучна з брехнею ru-пропаганди, що буцімто Захід і Україна, а не Росія, прагнуть продовження війни", - зазначили у ЦПД.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора, у день "виборів", самопроголошений президент Олександр Лукашенко видав, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні.

"Білоруси тільки можуть забезпечити між середнім та старшим братом нормальні взаємини", - заявив він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський відповів, скільки миротворців потрібно Україні і від чого це залежить. Він наголосив, що не казав, що нам потрібно 200 тисяч, про що писали різні ЗМІ. За його словами, Україна готова до присутності миротворчого контингенту, адже він точно може допомогти, "якщо буде добра воля інших країн".

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