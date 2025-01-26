Миротворці в Україні: Лукашенко заявив, що готовий помирити 'середнього і старшого братів'

Диктатор наголосив, що не рветься відправляти миротворців в Україну наразі, але готовий це зробити.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко видав, що білоруські миротворці були б найкращим варіантом в Україні.

"Білоруси тільки можуть забезпечити між середнім та старшим братом нормальні взаємини", - заявив він на пресконференції у день виборів президента Білорусі.

Втім, Лукашенко впевнений, що українці та Захід не погодиться на введення білоруських миротворців, бо останні планують "пропхати своїх".

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"Якщо буде ухвалено рішення про запровадження миротворчого контингенту, це буде дуже серйозна суперечка. Хто слабше виявиться, той і погодиться на ці варіанти", - сказав Лукашенко.

Диктатор наголосив, що не рветься відправляти миротворців в Україну наразі, а на білорусько-українському кордоні нібито готовий до будь-якого розвитку подій.

"Вони можуть надсилати зі свого боку когось вони хочуть. Мені все одно, кого вони поставлять по той бік кордону. Це їхня справа", - заявив він.

Розміщення миротворців в Україні - що відомо

Раніше видання Financial Times писало, що Україна розраховує на 50 тисяч миротворців НАТО. Така місія буде мати три мети: запевнити Україну в підтримці Заходу, утримати РФ від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України.

Водночас президент Володимир Зеленський відповів, скільки миротворців потрібно Україні і від чого це залежить. Він наголосив, що не казав, що нам потрібно 200 тисяч, про що писали різні ЗМІ. За його словами, Україна готова до присутності миротворчого контингенту, адже він точно може допомогти, "якщо буде добра воля інших країн".

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