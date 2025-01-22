Він зазначив, що це не можна це розглядати як чисто європейську ініціативу без Сполучених Штатів Америки.

Президент Володимир Зеленський пояснив, скільки миротворців потрібно Україні і від чого це залежить. Про це він розповів інтервʼю Bloomberg, коментуючи інформацію, поширену раніше в ЗМІ.

"Я не сказав, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав про 200 тисяч, я сказав: це може бути й більше, може бути й менше. Від чого це залежить? Я згадаю знов, яка армія повинна бути в Україні, якщо ми не в НАТО? Бо якщо немає іншого безпекового союзу для України, і якщо ми будемо говорити про мільйонну армію, яка спроможна зупинити путінське військо, і якщо ми будемо говорити, що немає можливості тримати таку армію, а Європа і США казатимуть "давайте зменшувати", то якщо ми зменшимо її на 200, 300, 500 тисяч, замість цього потрібні інші війська. У тій кількості, на яку ми зменшили", – пояснив президент .

Зеленський зазначив, що Україна готова до присутності миротворчого контингенту. І він точно може допомогти, "якщо буде добра воля інших країн".

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"Але знов таки, не можна це розглядати як чисто європейську ініціативу без Сполучених Штатів Америки. Це те, чого хоче постійно Путін", – резюмував глава держави.

Миротворці в Україні

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що введення в Україну миротворчих військ є нереальним сценарієм. За його словами, головна проблема полягає в тому, що на залучення західних військ до врегулювання війни в Україні потрібно мати мандат – від ООН чи НАТО. І, наприклад, у випадку з ООН треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, що є нереальним.

Водночас офіцер Збройних сил України Сергій Шакун висловив думку, що іноземні війська зʼявляться в Україні найближчим часом. Військовий каже, що про залучення такого контингенту говорять вже давно, і Європа розуміє, що для захисту України потрібно більше зброї і людей.

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