За останньою інформацією, колона місії агентства призупинилась в окупованій Новоолександрівці Запорізької області.

Російська окупаційна "влада" заявила, що в Енергодарі внаслідок обстрілів немає світла.

Як повідомляють російські ЗМІ, псевдоголова фейкової адміністрації Енергодару Олександр Волга сповістив, що у місті немає електрики.

Водночас він наголосив, що немає жодних причин, через які запланований візит представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію не відбудеться.

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Раніше міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що місія не може бути продовжена, оскільки російські сили обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут, яким мала рухатися місія.

Напередодні стало відомо, що внаслідок обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

За останньою інформацією, колона місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) призупинилась в окупованій Новоолександрівці Запорізької області.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що колона була вимушена зупинитися саме через обстріли з боку росіян. Російські ЗМІ, інформуючи про це, уникають згадки про обстріли.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак наголосив, що "це саме російські провокації".

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