Відповідне положення є в новому проекту закону про мобілізацію.

Новий законопроект про мобілізацію пропонує знизити вік тих, хто може бути мобілізований на військову службу, до 25 років з 27.

У тексті проекту документа детально описано, які громадяни України підлягають постановці на військовий облік призовників, і говориться, що це стосується тих, "хто досяг 25-річного віку".

У пояснювальній записці, яку підписав Міністр оборони Рустем Умеров, були коротко викладені основні положення законопроекту, в тому числі "зміна призовного віку з 27 до 25 років".

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Мобілізація в Україні - головні новини

Президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції з нагоди закінчення року 19 грудня повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 450-500 тисяч українців, але це "дуже чутливе" питання, яке військові та уряд обговорять, перш ніж прийняти рішення про направлення пропозиції до парламенту.

Зеленський, який ще не підтримав цю пропозицію публічно, сказав 19 грудня, що хоче почути більше аргументів на користь мобілізації додаткових людей.

Чисельність українських військ невідома, але в минулому говорилося, що в країні знаходиться близько 1 мільйона чоловік під зброєю. За оцінками американських чиновників, з моменту вторгнення Росії в Україну загинули і були поранені сотні тисяч людей. Жодна з країн не публікує дані про втрати.

Давид Арахамія сказав, що уряд працює над законопроектом на прохання військових і що він повинен бути внесений на розгляд у понеділок.

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