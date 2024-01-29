Усі українці навряд чи повернуться додому після війни, вважає Елла Лібанова.

В Україні не буде 40 мільйонів населення, адже українці навряд чи повернуться назад, навіть якщо війна закінчиться.

Владі потрібно відверто сказати нації, що державі загрожує депопуляція, вважає директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

"Нас не буде 40 мільйонів. Тим більше, не буде 52, як 1 січня 1993 року. Забудьмо про це. Ми можемо досягти 40 мільйонів населення? Можемо. Але шляхом потужної імміграції", - заявила Лібанова Lb.ua.

Директор Інституту припускає, що українці не готові до настільки масових змін: мішанини з іншими культурами та релігіями, способом життя окремих етносів. "Але ми не тому нетолерантні, що такі народилися. Ми просто ніколи не жили в поліетнічному середовищі", - підкреслила Лібанова.

За її даними, після вторгнення Росії у 2022 році за кордон виїхало 6 мільйонів українців. Якщо приплюсувати до цієї кількості трудових мігрантів, які ще раніше поїхали працювати за межі України, матимемо майже дев’ять мільйонів українців, які навряд чи повернуться назад, акцентувала Лібанова.

На її думку, якщо і вдасться у майбутньому досягти 40 млн населення, то йтиметься не про політичну націю українців.

Лібанова каже, що найпозитивніший варіант - щоб повернулася в Україну хоча б половина тих, хто виїхав. "Моя мрія - щоб повернулася половина. Якщо повернеться половина, це буде чудово", - констатувала вона.

В Україні скорочується населення - будуть одні пенсіонери

У серпні 2023 року президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зробив негативний прогноз щодо майбутньої кількості населення України. З огляду на аналіз КЕШ, у 2030 році воно зменшиться з 37 до 32 мільйонів українців.

Є небезпека, що вже через кілька років у країні переважатимуть пенсіонери. Працюючих громадян не ставатиме, щоб забезпечувати пенсійний фонд та підтримувати економіку, заявляв Милованов.

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