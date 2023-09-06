Кремль проведе "вибори" і потім буде оголошена мобілізація.

У 20-х числах вересня у Росії почнеться нова хвиля мобілізації.

Як повідомляє російське опозиційне видання "Можемо пояснити", в Кремлі прийнято рішення проводити повторну примусову мобілізацію в цьому місяці, після того, як пройдуть "вибори" (8-10 вересня) і закінчаться пов'язані з підведенням підсумків заходи.

За словами одного зі співрозмовників видання, логіка другої хвилі мобілізації полягає в тому, що призваних за указом від 21 вересня 2022 року чоловіків прийшов час ротувати, щоб підвищити ефективність у військах і не допустити надмірного зростання невдоволення в сім'ях мобілізованих в першу хвилю.

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Відзначається, що держава посилила важелі впливу на громадян і тепер ухилянтів будуть притягати до кримінальної відповідальності, а також передбачено штраф 30 000 рублів за неявку до військкомату після отримання повістки.

Мобілізація в Росії - головне

Як заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, у Росії розглядають варіант мобілізації ще 450 тисяч осіб для війни проти України.

Як пишуть українські ЗМІ, у Росії вже підготували проект указу президента Володимира Путіна про оголошення нової хвилі масштабної мобілізації, диктатор може підписати документ вже наприкінці вересня.

21 вересня 2022 року Путін підписав указ про оголошення часткової мобілізації на території РФ.

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