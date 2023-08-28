Путін може підписати відповідний указ вже найближчими тижнями.

В Росії вже підготували проект указу президента Володимира Путіна про оголошення нової хвилі масштабної мобілізації. Диктатор може підписати його вже наприкінці вересня.

Як пише ZN.UA із посиланням на джерела в українських спецслужбах, дата підписання указу вибрана невипадково. Зокрема, це повʼязано із прийдешніми виборами.

"По-перше, в Росії вже пройде Єдиний день голосування і негативна реакція росіян на указ не вплине на їх підтримку кандидатів від "Єдиної Росії". По-друге, очікується, що на момент підписання указу з відпусток та канікул повернеться більшість російських громадян", – йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що таким указом в РФ планують не лише оголосити масштабну мобілізацію, а й запропонувати росіянам, які підпадають під мобілізацію і перебувають за кордоном, повернутися до країни протягом тижня із моменту підписання документу Путіним. Вони матимуть відслужити в російській армії один рік.

Мобілізація в Росії

21 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про оголошення часткової мобілізації на території РФ. Загалом планували мобілізувати біля 300 тисяч осіб. Тоді росіяни масово кинулися виїжджати до інших країн.

Приблизно через місяць міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що мобілізацію завершено, проте мобілізаційні заходи в Росії не припинялися.

В українській розвідці прогнозують оголошення нової хвилі мобілізації в РФ. Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов каже, що в Росії можуть додатково мобілізувати 450 тисяч осіб. При цьому він наголосив, що всі ці місяці тривала прихована мобілізація, під час якої щомісяця призивали близько 20 тисяч росіян.

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