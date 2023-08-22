Попередньо, гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево.

На Москву йде атака невідомих дронів, місцеві жителі повідомляють про вибухи. У московських аеропортах Внуково і Домодєдово оголошений режим "килим" - введені обмеження на виліт і приліт літаків.

Всі московські аеропорти закриті на вильоти і Прильоти, повідомили авіаслужби. Причина-спроба атаки БПЛА на Москву і Підмосков'ї.

Попередньо, гучний звук вибуху було чути в московських районах Строгіно і Покровське-Стрешнево, повідомляє Shot. Очевидці говорять про вибухи в Строгіно і Красногорську.

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Після одного з вибухів пішов дим. Жителі мікрорайону Павшинська заплава в Красногорську повідомили про звук потужного вибуху. У Красногорську під час вибуху (мабуть ППО збивало БПЛА) вибило вікна в будинках, пошкоджені машини.

Мер Москви Собянін заявив про двох БПЛА, які нібито атакували московський регіон. За його словами, один впав у Красногорську, інший - поряд із селищем Часці у Підмосков'ї.

Атаки дронів на Москву - деталі

Вранці понеділка, 21 серпня, в Підмосков'ї знову пролунали вибухи. Очевидці повідомляють, що спрацювала ППО. Як повідомляє російський Телеграм-канал "Shot", в небі над Звенигородом, що під Москвою, нібито збили невідомий безпілотник. У Москві закрили всі аеропорти, було затримано або скасовано 90 рейсів.

Під час атаки невідомих БПЛА на Московську область система протиповітряної оборони РФ примудрилася збити дрон поруч з будинком топової пропагандистки Маргарити Симоньян.

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