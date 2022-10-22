До війни 10-річна дівчинка разом з батьками мешкала у Харкові. У село дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

25 лютого у селі Новий Бурлук на Харківщині російський снайпер обстріляв автомобіль місцевих мешканців, убивши 10-річну дівчинку та поранивши її дідуся та бабусю.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Автівку обстріляли дорогою до магазину. Куля влучила в дитину й пройшла наскрізь. Під час транспортування дівчинки до лікарні в Чугуїв автомобіль знову потрапив під обстріл. Дитина загинула на місці, а дідусь з бабусею отримали поранення.

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Село Новий Бурлук з першого дня повномасштабної війни перебувало під окупацією. За словами місцевих мешканців, загарбники поводились зухвало – оселилися у домівках громадян, відбирали автомобілі, забирали домашню худобу, їжу, займалися мародерством та вбивали.

За словами дідуся загиблої Миколи Ківшара, до війни онучка разом з батьками мешкала у Харкові. У село дитину перевезли, бо вважали, що там буде безпечніше.

Тіло дитини дідусь ніс на руках до найближчого села. Спочатку він поховав онучку на подвір’ї власного будинку, а потім перепоховав на кладовищі.

Деокупація Харківщини

Російські війська зайшли у прикордонний Вовчанськ 24 лютого.

Сили оборони України на початку вересня провели успішний контрнаступ на Харківщині. Українські прапори над Вовчанськом повернулися 12 вересня.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківська область майже повністю звільнена від російських військових.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу 20 жовтня 2022 року, у Харківській області звільнено 544 населених пунктів. Під тимчасовою окупацією Росії залишається 32 населених пункти.

Як наголосив очільник Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, у разі нового наступу на Харківщину, ЗСУ готові.

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