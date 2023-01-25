Загарбники найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Окупанти вербують до ПВК "Вагнер" ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських тюрем. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "Вагнер". Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

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Втрати "Вагнера" та проблеми ПВК

Раніше вже стало відомо, що приватна армія Євгена Пригожина "Група Вагнера" вже втратила на війні в Україні близько 40 тисяч раніше завербованих в'язнів. Масове дезертирство ув'язнених з "Вагнера" почалося восени. При цьому багато хто втік з фронту в Росію, прихопивши з собою зброю.

Окрім цього, Пєсков допустив, що українські спецслужби можуть "зачистити" Пригожина. Прес-секретар Путіна згадав, що Україна вже нібито пов'язана з багатьма замахами, включаючи смерть дочки російського ідеолога "русского мира" Дар'ї Дугіної.

ПВК "Вагнера" зазнала таких втрат, які не може відновити, зазначив боєць Нацгвардії. Тому вони змінили тактику.

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