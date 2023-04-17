Більше тисячі людей "пропали" в Челябінській і Кіровській областях.

У Росії в 35 регіонах сумарно до початку 2023 року регіонах стало на 17 тисяч ув'язнених менше (це більше половини від скорочення за рік в цілому по країні).

Як пише видання "Медиазона", найбільше ув'язнених зникло в Самарській області: на початку 2022 року в колоніях в цьому регіоні утримувалося 10,2 тисячі осіб, а на початку 2023 - всього 7,5 тисяч. Такий спад не можна пояснити історичним трендом, адже за попередній 2021 рік кількість ув'язнених в області навпаки збільшилася більш ніж на 300 осіб.

Більше тисячі осіб "пропали" також в Челябінській (1574) і Кіровській (1153) областях, а також в Татарстані (1040).

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При цьому зібрані дані неповні - і в інших регіонах ситуація може відрізнятися. Крім того, на ці цифри можуть впливати переміщення ув'язнених всередині системи ФСВП: наприклад, деякі колонії звільняють для того, щоб утримувати в них українських полонених.

Співрозмовник в одній з колоній в Тульській області розповів, що з колоній у всій області завербувалися на фронт близько тисячі осіб: цю цифру, за його словами, назвали ув'язненим співробітники ФСВП. Це підтверджується і статистикою: до початку 2022 року в колоніях Тульської області утримувалося 6,4 тисячі осіб, а до початку 2023 - 5,5 тисяч (на 875 менше). При цьому в декількох регіонах цифри, опубліковані ФСВП, не сходяться з розповідями ув'язнених.

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