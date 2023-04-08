Досвід "Групи Вагнера" показав, що частина завербованих зеків все ж здатна пережити свій 6-місячний контракт.

Міністерство оборони РФ, яке тепер вербує російських ув'язнених замість "Групи Вагнера", пропонує їм контракт на 1,5 роки, замість колишніх 6 місяців. Про це розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона підтвердила, що зараз вербуванням ув'язнених займається саме Міноборони.

"Почали підписувати контракти з ув'язненними не на 6 місяців, як це було досі, а на 18. Тобто вони розраховують воювати і наступного року", - зазначила правозахисниця.

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За її словами, про нові строки тривалості контрактів їй повідомили джерела з колоній в Свердловській і Ярославській областях.

Російські в'язні на війні в Україні

З літа минулого року російський олігарх Євген Пригожин почав активно вербувати в російських колоніях ув'язнених для участі у війні проти України. За даними Фонду "Русь сидящая", всього вдалося завербувати близько 50 тисяч осіб, з яких переважна більшість загинули, отримали поранення або просто розбіглися.

У лютому стало відомо, що Кремль позбавив Пригожина можливості вербувати нових ув'язнених. Через це "Група Вагнера" почала рекламувати себе в російському медіапросторі, пропонуючи записуватися в найманці вільним росіянам.

У березні Пригожин заявив, що з його "Групи Вагнера" додому довелося відпустити 5 тисяч колишніх ув'язнених, чий контракт закінчився.

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