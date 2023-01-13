На Кремінський та Сватівський напрямки ворог перекидає додаткові резерви.

У Луганській області відбувається просування підрозділів Збройних сил України, колаборанти перебираються подалі від лінії фронту.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. Він зазначив, що на Кремінський та Сватівський напрямки ворог перекидає додаткові резерви. За його словами, майже всі будинки у навколишніх населених пунктах зайняті російськими військовими.

"Просування ЗСУ йде, тому колаборанти поступово перебираються в міста і села подалі від лінії фронту", - написав Гайдай.

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Він розповів, що окупанти перевдягаються у форму українських військових і шляхом провокацій намагаються прорвати українську оборону. На думку голови ОВА, річка Красна не має стати серйозною перешкодою для наступу наших військових.

Ситуація у Луганській області

Тиждень тому Гайдай заявляв про просування української армії на напрямку Сватове - Кремінна, попри щільно заміновану територію.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Гайдай повідомив, що біля Білогорівки Луганської області Сили оборони тримають позиції і навіть трохи їх покращили.

За його словами, жорстокі бої точаться в напрямку Сватове-Кремінна, а також на території Білогорівки. Селище Білогорівка біля Лисичанська знищено повністю, оскільки там окупанти намагалися влаштувати переправу через річку. Тому на сьогодні цього населеного пункту вже не існує.

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