Ворог всіляко намагається переконати Збройні сили України, що він покидає місто.

Російські окупанти всіляко намагаються показати, що вони нібито відступають з Херсона. Однак об'єктивні дані підтверджують протилежне. Тому дії ворога можуть бути підготовкою пасток для ЗСУ.

Про це повідомила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Ведучі запитали, чи можуть рашисти готувати пастки для українських захисників, щоб уповільнити контрнаступ, і які саме. Гуменюк відповіла: "Така ситуація не виключена".

Потім вона продовжила: "Тому що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "йдуть". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані — вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишено певну кількість техніки, облаштовано вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, вони будуть використані для вогневої підтримки на правому".

Відео дня

За словами Гуменюк, мета окупантів — створити видимість, немов їх немає на певній частині Херсонської області. Таким способом ворог намагається заманити ЗСУ в забудовану місцевість.

"Населений пункт — це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і припускаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати і складаємо свій стратегічний план", — підсумувала Гуменюк.

Ситуація на фронті в Херсонській області: остання інформація

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ звільнили на півдні понад 2400 кілометрів квадратних території. Левову частку з цього числа вдалося відвоювати в рамках контрнаступу, який почався в кінці серпня і триває донині.

Радник президента США Джейк Салліван в ході недавнього візиту пообіцяв, що Штати допоможуть Україні зброєю для звільнення Херсона: "Ми повинні забезпечувати Україну всім необхідним, щоб тривали ці операції (контрнаступальні — УНІАН). Ми обговорювали якраз, що саме потрібно Україні, щоб провести ці операції".

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, окупанти покинули окремі позиції з метою зробити лінію фронту більш щільною і зайняти вигідні оборонні рубежі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що рашисти спробують уникнути прориву ЗСУ. Для цього їм доведеться відійти на лівий берег Дніпра і здати Херсон. В іншому випадку українські захисники продовжать переслідувати окупантів за річкою.

Вас также могут заинтересовать новости: