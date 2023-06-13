Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами.

Українські військові протягом минулої просунулися на 250 метрів на Бахмутському, 200 метрів на Торецькому та до одного кілометра на Бердянському напрямках. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"В ході ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку - на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км", - заявила вона.

Водночас, за словами Маляр, ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції, активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь.

Заступник міністра поінформувала, що наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами.

"Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе. Зараз тривають бої в районах: Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку; Марїнка; Ягідне на Бахмутському; Веселе на Лиманському", - зазначила Маляр.

Контрнаступ ЗСУ - головне

10 червня президент України Володимир Зеленський підтвердив початок українського контрнаступу. Він наголосив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, але відмовився сказати, на якій вони стадії.

Вчора, 12 червня, у Міноборони повідомили, що за тиждень українські військовослужбовці звільнили сім населених пунктів у Донецькому і Таврійському операційних районах.

Сьогодні, 13 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що в ході ведення наступальної операції Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

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