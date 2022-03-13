Жителі Рубіжного продовжують сидіти в бомбосховищах.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що над Рубіжним Збройні сили України збили ще один ворожий літак.

Також він зазначив, що жителі Луганської області досі сидять в укриттях, бо ворог завдає ударів не тільки по інфраструктурі, а й по житлових будинках.

Крім того, Гайдай заявив, що температура повітря в області відчутно знизилася, люди замерзають. Вони потребують їжі, ліків і теплих речей.

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили вже 70% Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують знищувати міста в Луганській області. Вранці 11 березня з'явилася інформація, що в результаті обстрілів пошкоджено газовід та виникло кілька пожеж.

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