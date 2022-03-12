На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями.

Зараз окуповано вже 70 відсотків території Луганської області.

Про це ввечері у п'ятницю, 11 березня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. ... Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори", - написав він.

Гайдай зазначив, що окупанти обстрілюють всю територію, яка зараз під контролем України. Він повідомляє про десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених. Також зазначає, що є проблема з гуманітарними вантажами.

За словами Гайдая, на підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. При цьому на окупованих територіях Луганської області починають підключати російське телебачення, там поширюється російська пропаганда і фейки.

Голова Луганської ОВА закликав українців не вірити російській пропаганді.

"Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя і віру в Україну, не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні, не допомагайте вбивцям, ... не зраджуйте країну, вірте в перемогу!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують знищувати міста в Луганської області. Зранку 11 березня з'явилася інформація, що внаслідок обстрілів пошкоджено газовід і виникло кілька пожеж.

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