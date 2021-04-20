Голова Комітету Верховної Ради з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій заявляє, що попри реальну загрозу та численні чутки, ситуація під контролем.

Голова Комітету Верховної Ради з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій, народний депутат України Дмитро Лубінець разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим відвідав Донецьку область у рамках перевірки правоохоронних структур, які працюють у координації з ООС.

Причиною візиту стала ескалація конфлікту та стягування військ на кордоні з Україною з боку Російської Федерації.

За словами Дмитра Лубінця, розпочали поїздку з відвідування бази полку «Азов» в Урзуфі. Згодом відбулася велика нарада всіх керівників силових органів під головуванням міністра.

«Крім цього, відбулася зустріч із очільниками громад, які виявили бажання брати участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади». На зустрічі порушували питання, які, зокрема, повинні бути вирішені шляхом зміни чинного законодавства. Як голова профільного Комітету одразу фіксую відповідні звернення і працюватиму над ними після повернення до Києва», – зазначив Дмитро Лубінець.

Голова комітету також додав, що, попри реальну загрозу та численні чутки, ситуація під контролем.

«Загострення з боку РФ можливе, це потрібно визнавати. Проте результати перевірки свідчать про те, що ситуація контрольована, і ми маємо достатньо сил та засобів для захисту української землі!» – заявив Лубінець.

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Автор: Іван Бойко