Кремль поспішає нав'язати свої умови перед очікуваним контрнаступом Збройних сил України.

Росія готується почати новий етап інформаційної компанії, щоб посилити тиск на Захід й змусити Україну до переговорів про мир на тих умовах, які вигідні Москві.

Про це попереджають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого візиту в Анкару (Туреччина) заявив, що Росія не відмовляється від переговорів, якщо вони будуть враховувати "законні" інтереси Москви.

Також він натякнув Заходу, що довгий час там зі зневагою ставилися до Росії, знову згадуючи про важливість "денацифікації" та "демілітаризації" України.

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У ISW вважають, що таку риторику Кремль озвучив не просто так. Найімовірніше, Москва має намір посилити інформаційний тиск, щоб знову спробувати нав'язати Україні свої умови миру напередодні очікуваного контрнаступу з боку ЗСУ.

"Побоювання з приводу втрати нових окупованих територій в Україні під час очікуваного майбутнього українського контрнаступу можуть спонукати Кремль активізувати поточну інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб змусити Захід запропонувати Україні піти на поступки й примусити до переговорів на більш вигідних для Росії умовах", - вважають там.

Візит Лаврова до Туреччини - основні заяви

Нагадаємо, що в п'ятницю, 7 квітня, глава МЗС РФ Сергій Лавров приїхав в Анкару для переговорів з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

За підсумками зустрічі російській чиновник видав нові ультиматуми щодо України. Він прокоментував заклики до переговорів з Україною, назвавши це черговим "прийомом" й вказав, що Москва не проти миру, але на своїх умовах, якщо Захід її почує.

Також Лавров звинуватив Україну в порушенні "зернової угоди", яку вдалося продовжити 18 березня.

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