Посилені обстріли та жертви: в ОВА розповіли, що відбувається на Харківщині

Окупанти обстрілюють область від самого ранку.

Прикордонні громади Харківської області наразі перебувають під посиленими масовими ворожими обстрілами, внаслідок ударів є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, о 9:45 російські окупанти здійснили обстріл с. Бугаївка Вовчанської громади, було пошкоджено приватний будинок, без постраждалих.

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"Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини. 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік", - зазначив Синєгубов.

Він також поінформував, що о 13:22 ворог обстріляв Вовчанськ, завдано удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку.

"Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку", - додав очільник ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5 ранку російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області.

В Міністерстві оборони заявили, що Збройні сили захищають позиції на Харківщині. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сили оборони України зупинили артилерійським вогнем нову хвилю контрнаступу російських загарбників на Харківську область.

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