Грант Шаппс розповів про майбутню допомогу Сполученого Королівства Києву і пообіцяв всебічну підтримку.

Велика Британія не відмовиться від підтримки України у війні проти Росії. Про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Королівства Грант Шаппс.

Видання нагадує, що коли Сполучене Королівство оголосило про плани побудувати шість нових військово-морських кораблів, Шаппс наполягав, що уряд ніколи не змусить Київ підписати мирну угоду. Як відомо, у вихідні стало відомо, що глава МЗС Британії Девід Кемерон порушив ідею угоди між Росією та Україною під час зустрічі з Дональдом Трампом.

"Немає жодного сенсу, коли Британія намагалася б переконати Україну, силою чи іншим способом, відмовитися від частини своєї території. Це рішення повністю за Україною. Я не думаю, що для Путіна взагалі неправдоподібно виграти цю війну. І важливо, що він цього не зробить", - сказав Шаппс. Відео дня

ЗМІ підкреслює, що його коментарі відзначають останню спробу придушити спекуляції щодо квітневої зустрічі Кемерона з Трампом, яка мала на меті переконати американського республіканця підтримати подальшу військову допомогу Україні на тлі опозиції в його власних лавах.

"Це правильно, що ми надаємо як військову допомогу, так і моральну ясність, що для автократа завжди неприйнятно нападати на сусідню демократичну країну. Ми повинні повністю стояти за ними, щоб витіснити Росію з усієї їхньої території", - підкреслив міністр оборони Британії.

Видання зазначає, що опозиційна Лейбористська партія також наголосила на своїй незмінній підтримці України. Так, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі та тіньовий міністр оборони Джон Гілі відвідали Київ, щоб висловити те, що вони назвали "залізною відданістю".

Допомога Великої Британії Україні - останні новини

Днями Міноборони Великої Британії оголосило про передачу Києву найбільшого в історії пакету допомоги. Сума фінансування складає 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

До пакету, зокрема, увійдуть 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky.

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