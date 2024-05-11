Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони країни в соціальній мережі Х.
"Поряд із 500 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді військового фінансування, Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky", – йдеться у заяві.
Раніше прем'єр Британії Ріші Сунак анонсував, що Україна отримає 500 млн. фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великобританії. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном подякував за таку інінціативу.
Співпраця України та Британії
Посольства Британії в Україні заявило, що країна прагне укласти з Києвом угоду про 100-річне партнерство. Це нова угода, яка побудує міцні зв’язки між двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.
У січні 2024 року Україна та Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що нова безпекова угода між Британією та Україною слугуватиме основою для партнерства між двома країнами, яке триватиме "100 років або більше".