Сума фінансування складає 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони країни в соціальній мережі Х.

"Поряд із 500 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді військового фінансування, Велика Британія надає життєво важливе обладнання: 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, включаючи 160 транспортних засобів Husky", – йдеться у заяві.

Раніше прем'єр Британії Ріші Сунак анонсував, що Україна отримає 500 млн. фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великобританії. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном подякував за таку інінціативу.

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Співпраця України та Британії

Посольства Британії в Україні заявило, що країна прагне укласти з Києвом угоду про 100-річне партнерство. Це нова угода, яка побудує міцні зв’язки між двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого.

У січні 2024 року Україна та Британія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак заявив, що нова безпекова угода між Британією та Україною слугуватиме основою для партнерства між двома країнами, яке триватиме "100 років або більше".

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