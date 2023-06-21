Майже усі з них збила українська система ППО.

В ніч на 21 червня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу Shahed.

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА Shahed", - йдеться у зведенні.

Крім того, окупанти завдани ударів 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Також завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою", - попереджують у Генштабі.

Нічна атака дронів - що відомо

В ніч на середу, 21 червня, у низці українських областей оголосили повітряну тривогу, військові зафіксували рух безпілотних літальних апаратів.

Повітряна тривога лунала у північних, частині центральних областей і навіть в одному з регіонів заходу. Про вибухи повідомляла Хмельницька ОВА.

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