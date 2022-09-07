Під час візиту голови уряду до ЄС минулими вихідними обговорювалося створення додаткового хабу з ремонту "натівської" артилерії на території Євросоюзу.

На цьому тижні Україні було передано п'ять артилерійських установок Gepard.

Про це під час засідання уряду передавати прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Європейський Фонд миру збільшено до 2,5 млрд євро. Це означає додаткові 500 млн євро на зброю для нашої армії. Німеччина також планує збільшити постачання окремих видів важкої зброї, у тому числі сил протиповітряної оборони. Цього тижня Україні передані ще п’ять артилерійських установок Gepard. Найближчим часом має бути взята на озброєння перша з трьох найсучасніших систем ППО німецького виробництва IRIS-T, що сприятиме захисту наших міст від російських ракет", - сказав він.

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Також голова уряду додав, що під час його візиту до Євросоюзу минулими вихідними обговорювалося створення додаткового хабу з ремонту "натівської" артилерії на території ЄС.

"Інша частина наших домовленостей зараз є непублічною, але ми впевнені, що це конвертується у багато неприємних сюрпризів для наших ворогів", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, німецьке видання Die Welt писало, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

При цьому депутати Бундестагу Крістіан Клінк( СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) озвучили думку, що Німеччина повинна терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в бундесвері.

Станом на початок липня, Німеччина обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Денис Шмигаль обговорив з Шольцем питання додаткових поставок озброєння для України.

"У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати поставки артилерійських систем і систем протиповітряної оборони. Перш за все - збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені або будуть поставлені найближчим часом: РСЗВ MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T і зенітні установки Gepard. Водночас говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків", - зазначив прем'єр-міністр.

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