Дрони-перехоплювачі не зможуть покрити всю територію країни, зазначив Юрій Ігнат.

Наразі в України на озброєнні є різні типи зенітних дронів, якими можна збивати БпЛА ворога. Про це в етері "Radio NV" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Партнери активно допомагають в цьому. Зрозуміло, що не дронами єдиними. Треба ще багато засобів, щоб проводити радіолокаційну розвідку, виходити на ціль, системи наведення. Таким чином масштабувати це по всій території країни. Звісно, ми не зможемо покрити дроновим ППО всю країну. Але зробити це, як ми робимо з початку вторгнення локально, закриваючи міста, обʼєкта, напрямки, міста - до того воно все і йде", - сказав Ігнат.

Він додав, що оператори зенітних БпЛА можуть працювати у складі мобільних вогневих груп. Оскільки їхня ефективність для збиття "Шахедів" наразі знизилася через те, що Росія почала запускати їх на більшій висоті.

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"Але якщо їх опустять нижче, відповідно, їхня актуальність одразу постає. Бо ворог сьогодні може атакувати високо, а другий день може атакувати низько. У складі цих мобільних вогневих груп можуть зʼявитися теж дрони-перехоплювачі. Вони можуть і окремо працювати, і десь залучатися працювати разом на тих самих напрямках, аби робити якусь координацію", - додав Ігнат.

Російські атаки: важливі новини

Раніше головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Росія досі може отримувати елементи для "Шахедів" в Ірану. Він також зазначив, що максимальний показник збиття "Шахедів" у Сил оборони становить 90%. Він зазначив, що це дуже хороші показники, однак вони не можуть гарантувати безпеки всіх обʼєктів. Адже це в принципі неможливо.

Також він зазначив, що наразі Росія здатна виробляти близько 90 "Шахедів" на добу. За його словами, ворог може дійти до виробництва сотні ударних БпЛА цього типу чи навіть більше.

"Йдеться про створення простих цехів, на яких просто людська праця, ручна робота з проклеювання, збирання тих "Шахедів" з готових комплектуючих, які масово закуповуються в Китаї. І досі є постачання з Ірану", - додав він.

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