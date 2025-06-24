Ігнат зауважив, що українські захисники реагують на всі зміни в тактиці противника.

Росіяни модернізували ударні дрони-камікадзе типу "Шахед", якими атакують українські міста. Зокрема, деякі ворожі безпілотники стали стійкішими до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Таку заяву зробив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у коментарі "Українському Радіо". За його словами, на деяких дронах противника виявлено додатковий захист від систем РЕБ та інші новинки – у тому числі в питанні повітряної розвідки.

Він звернув увагу, що під час атаки 23 червня деякі "Шахеди" під час заходу на ціль пікірували з висоти у понад два кілометри. Зазначається, що така тактика значно ускладнює роботу для мобільних вогневих груп. Такі "Шахеди" знешкоджуються іншими засобами протиповітряної оборони, каже Ігнат.

Відео дня

Представник Повітряних сил додав, що під час атак по Україні ворожі дрони летять на різних висотах – як великих, так і низьких. Він додав, що українські захисники реагують на всі зміни в тактиці противника. Під час атак авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи працюють на максимумі, зауважив Ігнат.

"За тими результатами, що ми публікуємо, видно, що Протиповітряна оборона б'ється. Б'ється як може, збиває як може. Повірте, залучаються усі засоби, які можливо. Сьогодні працюють мобільні вогневі групи, системи РЕБ, дрони-перехоплювачі теж уже набувають масштабування. Поетапно, але воно все ж таки є. Це теж новітні засоби, які застосовуються. Зенітні ракетні війська Повітряних сил, авіація – це і літаки, і гелікоптери. Тому максимально намагаються збивати, але коли така величезна кількість, на жаль, не все вдається збити", – продовжив він.

Ігнат також наголосив, що є знищені цілі, які "не завдають клопоту". Проте часом вони падають вниз, і це може призводити до наслідків.

"Тому навіть усі збиті БПЛА, які сьогодні ми маємо, вони теж обов'язково падають униз. Тому наслідки можуть бути теж непередбачені. Тому просимо завжди берегти себе, своїх рідних і дотримуватися вимог безпеки", – констатував Юрій Ігнат.

Атаки РФ по Україні

Щодня російські терористи атакують Україну дронами та іншими засобами ураження. Зокрема, 24 червня окупанти вдарили по Дніпру. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, в тому числі заклад освіти та гуртожиток. Постраждав і поїзд "Укрзалізниці", пасажири дістали поранень.

Станом на 18:00 було відомо про 15 загиблих внаслідок атаки. Таку інформацію наводив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він додав, що ще 174 людини постраждали. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

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