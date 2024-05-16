Серед постраждалих – медики, водії та начальник МВА.

Російські окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по одному із сіл Вовчанської громади, є постраждалі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", - зазначив він.

За даними Синєгубова, пʼятеро людей постраждали – двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

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Як відомо, Вовчанську МВА очолює Тамаз Гамбарашвілі.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі заявили, що внаслідок удару поранено 6 людей - чоловіків.

Крім постраждалих двох медиків, двох водіїв лікарні та начальника Вовчанської МВА, поранення отримав 48-річний житель.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наступ Росії на півночі Харківщини – що відомо

10 травня російська армія пішла у наступ на півночі Харківської області. Окупанти взяли під контроль кілька сіл у прикордонні. Основні зусилля ворог скеровує на захоплення Вовчанська.

Повідомлялось про перебування ворога на північних околицях міста. Армія РФ гатить по Вовчанську з різних видів зброї.

Сьогодні у Генштабі заявили, що Збройні сили України зірвали плани російських окупантів максимально заглибитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там.

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