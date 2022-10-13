З початку жовтня російські окупанти незаконно вивезли з тимчасово захопленого Херсона близько 170 дітей.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

Наголошується, що російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій.

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"Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей", - розповіли у Генштабі.

Росія викрадає українських дітей

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія викрадає українських дітей на окупованих територіях і віддає на усиновлення у російські родини.

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