В районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму.

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли кілька гучних вибухів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Бавовна? З міста повідомляють про серію вибухів в різних частинах. Лівобережний, Приморський та Кальміуський райони. На розмінування не тягне. Одночасно в районі заводу "Азовмаш" в небо після гучних вибухів здійнявся стовп диму", - написав він.

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Радник міського голови зазначив, що наразі деталі з’ясовуються.

"Маємо стриманий оптимізм", - зауважив він.

Маріуполь в окупації

Як відомо, з 1 березня місто перебувало у блокаді російських окупаційних військ. Вони скидали бомби на Маріупольський пологовий будинок, драматичний театр та інші будівлі, в яких перебували мирні мешканці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв,що що у Маріуполі внаслідок російської агресії знищено понад 95% всіх споруд.

У середині травня розпочався вихід захисників "Азовсталі" з території заводу. Вони тримали оборону більше 80 днів. Тоді Маріуполь опинився в повній окупації.

Раніше мер міста Вадим Бойченко повідомив, що у Маріуполі лишається понад сто тисяч жителів. За його словами, в більшій частині міста немає води та світла, також не зможе початися опалювальний сезон.

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