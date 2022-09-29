За його наказом російські військові руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, а також вбивали цивільних у Маріупольському районі.

СБУ встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Воєнним злочинцем виявився командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

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"За даними слідства, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. У його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий і "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК Вагнер", - зазначили у відомстві.

Крім того, Мордвічев безпосередньо здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Так, він наказав захопити Маріупольський район. За вказівками цього генерала російські військові руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців.

"Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду із Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині", - додали в СБУ.

Звірства проти військових ЗСУ та цивільного населення окупаційні війська чинили також за його безпосереднього керівництва.

Наразі Мордвічеву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Окупація Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Маріуполь впродовж місяця перебував під контролем бойовиків "ДНР", однак потім місто звільнили.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

За словами мера Маріуполя росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

15 червня стало відомо, що під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.

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