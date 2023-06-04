Відео з місця свідчать, що біля міста піднімається стовп диму.

Вдень в неділю, 4 червня, поблизу окупованого російськими загарбниками Мелітополя в Запорізькій області пролунав черговий потужний вибух.

Як повідомив міський голова Іван Федоров, за уточненою інформацією, "щось сталося" на околицях Якимівки, що на південь від Мелітополя.

Місцеве видання "РІА Мелітополь" також повідомляє, що "прилетіло добряче на край Якимівки" та публікує відео з місця, на якому можна побачити, як піднімається стовп диму.

Також повідомляється про "приліт" в районі Молочного лиману, що простягається в межах Якимівського, Приазовського і Мелітопольського районів області.

Окупанти поквапилися вигадати пояснення цим вибухам і заявили, що він "викликаний знищенням виявлених раніше у схронах вибухових речовин".

Ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - що треба знати

На тлі підготовки українських сил до довгоочікуваного контрнаступу на окупованих територіях Запорізької області дедалі частіше лунають вибухи. Зокрема, 3 червня було підірвано залізничні шляхи біля села Долинське, якими окупанти транспортували військову техніку та особовий склад. 2 червня та 3 червня вибухи чули в окупованому Бердянську. Їх було чути й в місцевому порту, після чого російські судна почали звідти тікати.

Водночас окупанти продовжують перетворювати цивільні об’єкти в регіоні на військові. Зокрема, в Якимівці дитячий садок став війською базою, а в Мелітополі окупанти розмістилися в церкві разом з військовою технікою.

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