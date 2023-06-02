Гауляйтер Запорізької області стверджує, що ЗСУ вдарили по бердянському порту.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Бердянськ Запорізької області пролунали потужні вибухи.

Вибухи в Бердянську були у порту, звідти почали тікати судна, повідомляє у п'ятницю, 2 червня, "БердянсЬк Сьогодні" у Telegram. Окупанти вже підтвердили цю інформацію. За його даними, у порт прилетіли декілька ракет. "Декілька ракет прилетіло у порт", - зазначається у повідомленні.

"У селі Осипенко також чутно було вибух, а в районі полігону був дим сивого кольору, але швидко і зник, а також в небі було видно полосу, і вона явно не від літака. Також бердянці кажуть, що летіло і у бік Коси. Але, за попередньою інформацією, ракету збили. Могла впасти у районі Слобідка", - зазначається на каналі.

Гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що близько 12 години по Бердянську завдали удару Збройні сили України.

"Попадання припало на територію морського порту. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає", - написав посіпака РФ у месенджері.

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Посіпаки РФ захопили Бердянськ на початку березня 2022 року. Місто окуповане, але нескорене. Там не раз лунали потужні вибухи, зокрема, був вибух у порту, внаслідок якого пошкоджено великі ворожі десантні кораблі "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ".

Наприкінці травня повідомлялося, що ЗСУ в Бердянській громаді щонайменше п'ять разів поцілили по позиціх російських загарбників.

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