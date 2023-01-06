Він буде зберігатися на території одного з комунальних підприємств.

6 січня у Дніпрі демонтували монумент на честь російського вченого Михайла Ломоносова. Він був встановлений 25 червня 1971 року.

Про це повідомляється на сторінці обласного інформаційного штабу Дніпропетровської області в соціальній мережі Facebook. Висота пам'ятника сягала 7,7 метрів, вага - понад 30 тонн.

"Тільки що в Дніпрі демонтували останній пам'ятник в рамках декомунізації. На звалище історії відправився пам'ятник Ломоносову", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що демонтаж монумента ускладнювало кріплення на вольфрамових стрижнях. Поки його зберігатимуть на території одного з комунальних підприємств Дніпра.

Декомунізація і дерусифікація в Дніпрі

Нагадаємо, що в червні в Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-майору НКВС Олексію Федорову.

У грудні комунальники демонтували пам'ятники письменнику Максиму Горькому і льотчику Валерію Чкалову.

Також повідомлялося про демонтаж пам'ятника поетові Олександру Пушкіну.

У 2023 році в місті демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхиму Пушкіну і герою Радянського Союзу Олександру Матросову. Демонтаж відбувся в рамках дерусифікації та декомунізації.

Також в місті перименували понад три десятки вулиць та провулків, які були пов'язані з Росією.

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