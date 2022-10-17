Ворожий дрон ліквідовано над морем, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

Українські військові збили безпілотник оперативно-тактичного рівня, який ворог спрямував на Одеську область.

Про збиття дрона повідомили в оперативному командуванні "Південь" Збройних Сил України.

"Спрямований по Одещині ворожий безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню знищено силами Протиповітряної оборони над морем", - йдеться у повідомленні.

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Наразі назва апарату не уточнюється.

Масована атака України іранськими дронами - важливі новини

У ніч з 16 на 17 жовтня над Одеською областю українські воїни збили шість дронів.

17 числа вранці РФ запустила у бік Києва 28 беспілотників. Сили Протиповітряної оборони збили більшість дронів, однак у столиці є 5 "прильотів".

Зокрема, внаслідок атаки дронами у Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок, люди опинилися під завалами, є чотири жертви.

Також є "приліт" у районі Центрального залізничного вокзалу.

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