Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко переконаний, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу своєю заявою наказав окупантам мовчати.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не просто так заявив, що звільнення російських військових, які попали в полон в Україні, стає пріоритетом так званої "спеціальної військової операції" окупантів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши при цьому, що окупанти, які потрапили у полон, на камеру дають важливі свідчення.

"Російські офіцери, які потрапили у полон до Збройних сил України на камеру, майже у прямому ефірі діляться актуальною інформацією про розташування російських військ, їхнє поточне становище. Думаю, те, що Шойгу акцентував обмін полоненими як один з пріоритетів - це сигнал тим російським офіцерам, які зараз перебувають в українському полоні, що їх будуть обмінювати в першу чергу, аби вони менше ділилися інформацією з українською військовою розвідкою та з командуванням Збройних сил України", - зазначив експерт.

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Він також наголосив, що Шойгу дав своєрідний сигнал і тим окупантам, які перебувають на передовій.

"З іншого боку, це сигнал російським офіцерам, які зараз перебувають на передовій (і можуть потрапити в полон), аби вони не переживали, що їх кинуть, про них забудуть. Бо це - один з мотиваторів, коли російські військові починають ділитися інформацією, яка є важливою", - зазначив експерт.

За словами експерта, таким чином російська влада спробувала звернулися до російських військових, натякнувши їм, що їх витягатимуть у разі потрапляння в полон.

"Така заява - це спроба звернення до офіцерського складу російських військових про те, що командування переймається їхньою долею, командування буде домагатися їхнього обміну, якщо вони будуть потрапляти в полон. І зрозуміло, якщо з’ясується, що російський офіцер здав важливу оперативну інформацію Збройним силам, то повернення на Батьківщину для нього буде не дуже приємним", - зазначив експерт.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Останні заяви Шойгу

9 серпня 2023 року Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме сили на своїх західних кордонах, пояснюючи це "посиленням загрози безпеці з боку НАТО".

15 серпня 2023 року міністр оборони РФ зганьбився новою метою путінської "СВО" в Україні. За його словами, звільнення російських полонених - тепер головний "головний біль" для його відомства.

Того ж дня, 15 серпня 2023 року, Шойгу заявив, що російська армія почне використовувати касетні боєприпаси у відповідь на поставку аналогічної зброї Україні. У своїй заяві, зробленій на Московській конференції з міжнародної безпеки, Шойгу примудрився збрехати майже в кожному реченні. Шойгу пригрозив, що Росія почне використовувати касетні боєприпаси, які і так весь час використовує.

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