Міністр оборони РФ Сергій Шойгу не просто так заявив, що звільнення російських військових, які попали в полон в Україні, стає пріоритетом так званої "спеціальної військової операції" окупантів.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, зазначивши при цьому, що окупанти, які потрапили у полон, на камеру дають важливі свідчення.
"Російські офіцери, які потрапили у полон до Збройних сил України на камеру, майже у прямому ефірі діляться актуальною інформацією про розташування російських військ, їхнє поточне становище. Думаю, те, що Шойгу акцентував обмін полоненими як один з пріоритетів - це сигнал тим російським офіцерам, які зараз перебувають в українському полоні, що їх будуть обмінювати в першу чергу, аби вони менше ділилися інформацією з українською військовою розвідкою та з командуванням Збройних сил України", - зазначив експерт.
Він також наголосив, що Шойгу дав своєрідний сигнал і тим окупантам, які перебувають на передовій.
"З іншого боку, це сигнал російським офіцерам, які зараз перебувають на передовій (і можуть потрапити в полон), аби вони не переживали, що їх кинуть, про них забудуть. Бо це - один з мотиваторів, коли російські військові починають ділитися інформацією, яка є важливою", - зазначив експерт.
За словами експерта, таким чином російська влада спробувала звернулися до російських військових, натякнувши їм, що їх витягатимуть у разі потрапляння в полон.
"Така заява - це спроба звернення до офіцерського складу російських військових про те, що командування переймається їхньою долею, командування буде домагатися їхнього обміну, якщо вони будуть потрапляти в полон. І зрозуміло, якщо з’ясується, що російський офіцер здав важливу оперативну інформацію Збройним силам, то повернення на Батьківщину для нього буде не дуже приємним", - зазначив експерт.
З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.
Останні заяви Шойгу
9 серпня 2023 року Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме сили на своїх західних кордонах, пояснюючи це "посиленням загрози безпеці з боку НАТО".
15 серпня 2023 року міністр оборони РФ зганьбився новою метою путінської "СВО" в Україні. За його словами, звільнення російських полонених - тепер головний "головний біль" для його відомства.
Того ж дня, 15 серпня 2023 року, Шойгу заявив, що російська армія почне використовувати касетні боєприпаси у відповідь на поставку аналогічної зброї Україні. У своїй заяві, зробленій на Московській конференції з міжнародної безпеки, Шойгу примудрився збрехати майже в кожному реченні. Шойгу пригрозив, що Росія почне використовувати касетні боєприпаси, які і так весь час використовує.