Він обґрунтував це це "посиленням загрози безпеці з боку НАТО".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нарощуватиме сили на своїх західних кордонах. Про це він заявивна засіданні Міноборони РФ, пояснюючи це "посиленням загрози безпеці з боку НАТО".

"На західному і північно-західному стратегічних напрямках загрози військовій безпеці Російської Федерації зросли кратно. Серйозним дестабілізуючим фактором є вступ до НАТО Фінляндії, і в перспективі – Швеції", - заявив Шойгу.

За його словами, на території Фінляндіі можливе розміщення додаткових військових формувань і ударних озброєнь НАТО, "здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході Росії".

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Також він сказав, що загрозою є плани Польщі щодо посилення своєї армії. Шойгу заявив, що Польща "перетворилася на головний інструмент антиросійської політики Сполучених Штатів Америки".

Росія межує на заході з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією та Азербайджаном.

Ситуація на західних кордонах з Росією

Найближчі західні сусіди Росії - Польща, Литва і Латвія - останнім часом зміцнюють кордони і підсилюють їх солдатами та військовою технікою через ускладнення ситуації на кордоні та побоювання провокацій.

Крім того, розглядається можливість навіть повного закриття кордонів з союзником РФ - Білоруссю - через побоювання провокацій з боку найманців ПВК "Вагнер".

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