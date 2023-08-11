Командири навітіь перешкоджають солдатам писати чесно, але "нудно" та негативно.

Російські "воєнкори" звинуватили окупантів у фабрикації або прикрасі заяв про знищення російськими військами української техніки.

Як повідомляється у звіті ISW, один з таких блогерів обурився, що "радянська система військової служби" заохочує російських військовослужбовців заявляти про неправдиві успіхи у своїх місіях, щоб догодити своїм командирам. Водночас керівники та колеги загарбників активно перешкоджають їм писати чесно, але "нудно" та негативно.

Зазначається, що російські солдати, ймовірно, знімали свої вертольоти та артилерію, які стріляли по тій самій пошкодженій західній ББМ з різних ракурсів і в різні дні. Командуванню докладали, що це були щонайменше три окремих епізоди знищення техніки.

Відео дня

За даними аналітиків, Міноборони Росії може використовувати такі факти для збільшення статистики українських втрат. Кремль вже відомий тим, що шалено завищує втрати української бронетехніки, щоб представити російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти намагалися наступати на Куп’янському та Бахмутському напрямках, але зазнали поразки.

Протягом минулої доби українські військові знищили вузол зв'язку росіян та уразили багато техніки.Захисники з ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби.

Попри надважкі бойові умови та супротив ворога, наші війська мають частковий успіх у напрямку села Урожайне Донецької області, що поруч із визволеним раніше селищем Старомайорське.

Вас також можуть зацікавити новини: