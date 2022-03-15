Вся критична інфраструктура області працює, зроблені запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків.

Кордони Дніпропетровської області перебувають зараз під захистом Збройних Сил України, які контролюють усі напрямки. Ворог кордону області не перетнув.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони регіону Микола Лукашук.

"Окремо хочу зупинитися на Херсонському напрямку. Це Кривий Ріг, Зеленодольськ, Апостолове, Нікополь. Там вся оборона підсилена. Область готова. Вірте в ЗСУ, Нацгвардію. Вони в нас найкращі та дуже потужні", – зазначив він.

Лукашук додав, що ворог на українській землі зазнає численних втрат.

"Наші стоять, а вони лежать. Тому ворог робить авіаційні обстріли по населених пунктах України, щоб деморалізувати та знищити інфраструктуру. Відтак коли лунає сирена – реагуйте. Українські військові роблять все, щоб у нас були мирні дні та ночі", – підкреслив він.

За його словами, вся критична інфраструктура області працює, зроблені запаси продуктів, дизпалива, бензину, ліків. А відтак малий та середній бізнес мають відновлювати роботу, зауважив голова облради.

"Розумію, в умовах військового стану це дуже складно. Але економіка повинна працювати. Люди мають отримувати заробітну плату", – підкреслив Лукашук.