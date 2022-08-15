У Харкові було чутно багато вибухів, дізналися журналісти.

Російські окупанти у ніч на понеділок, 15 серпня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню.

Про новий ворожий обстріл в Telegram повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"З РСЗВ обстріляне місто Нікополь... Міста, села, селища берегової лінії - залишайтеся в укриттях, на протилежному березі працює ствольна артилерія", - додав чиновник.

У Харкові вночі було чути вибухи, повідомив місцевий Telegram-канал.

"Пекельні звуки нічного Харкова", - підписали відеоролик у месенджері.

У Харкові та області після оголошення повітряної тривоги було чутно щонайменше 12 вибухів, повідомило в Telegram "Суспільне Харків".

Повітряна тривога в Харківській області 15 серпня розпочалася о 02:50, а закінчилася о 03:16. У Дніпропетровській області повітряну тривогу оголосили о 02:27, а о 02: 34 був відбій.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Противники вже не раз обстрілювали цивільну інфраструктуру в Нікополі та Харкові, були жертви.

Зокрема, 11 серпня противники обстріляли Нікопольський район з РСЗВ "Град", загинули 11 осіб, було багато тяжкопоранених.

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