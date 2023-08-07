Загиблому рятувальнику було всього 52 роки.

У понеділок, 7 серпня 2023 року, російські окупаційні війська вдарили по будинку в Покровську Донецької області. Під час пошуково-рятувальних робіт росіяни влаштували повторний обстріл, внаслідок якого загинув заступник голови ДСНС Донеччини Андрій Омельченко.

Про загибель рятувальника повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Глибоко сумуємо через загибель Андрія Омельченка - полковника служби цивільного захисту, заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Сьогодні його життя забрала російська ракета в Покровську", – йдеться у повідомленні.

Клименко наголосив, що загиблий рятувальник віддав службі половину свого життя. Йому було всього 52 роки.

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Удар по Покровську

Увечері в понеділок, 7 серпня, росіяни атакували Покровськ Донецької області. Ворог завдав два ракетних удари. Росіяни поцілили в багатоповерховий житловий будинок. За словами президента Зеленського, окупанти вдарили по Покровську балістичними ракетами "Іскандер".

Коли на місце трагедії приїхали рятувальники та правоохоронці, окупанти знову здійснили удар – загинув заступник голови ДСНС області. Загалом станом на 21:50 було відомо про пʼятьох загиблих та 31 пораненого, серед яких 19 – поліцейські, ще 5 – рятувальники.

Вже після 23:00 "Суспільне" з посиланням на очільника МВА повідомило, що внаслідок атаки загинули семеро осіб, 27 – поранено. За словами начальника Покровської військової адміністрації Сергій Добряка, постраждалі направлені до міської лікарні. Двоє "важких" – до лікарні в Дніпрі.

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