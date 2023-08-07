Загинув співробітник ДСНС - полковник Андрій Омельченко.

Російські агресори вдарили сьогодні по Покровську на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер", повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців.

"Зараз триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети "Іскандер" проти звичайних житлових будинків", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що є жертви - поранені та загиблі люди, та зауважив, що від повторного ракетного удару загинув співробітник ДСНС - полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області.

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"Хочу окремо відзначити сьогодні рятувальників. Наших працівників ДСНС. Тих, хто в різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується", - він поіменно звернувся до низки службовців ДСНС у Херсонській області, Харківщини, Дніпропетровщини.

"Усі неодноразово брали участь - безпосередню участь - у ліквідації наслідків ударів терористів, у порятунку життя наших людей. І, звичайно, усі працівники ДСНС Донецької та Луганської областей, Запоріжжя, Одещини. Я дякую всьому колективу ДСНС України", - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи нанесли два удари поспіль ракетами по Покровську. Наразі відомо про 5 загиблих, серед яких заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області, та 31 травмованого - з них 19 працівників поліції, 5 рятувальників та одна дитина.

Також окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини. Відомо про двох загиблих та п'ятьох травмованих.

Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок, загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік, ще двоє мирних людей отримали травми. Окупанти вдарили вдруге, коли на місці були правоохоронці та рятувальники, застосувавши касетні боєприпаси. Постраждали двоє рятувальників та слідчий.

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