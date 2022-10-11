За словами міністра Монастирського, це вдруге після 24 лютого настільки масштабний обстріл.

Сьогодні під обстріли потрапили 12 регіонів країни - за даними МВС це вдруге після 24 лютого настільки масштабний обстріл.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

"Кожен українець і весь світ бачив те, що відбувалося сьогодні. Фактично, це вдруге після 24 лютого настільки масштабний обстріл. З точки зору обстрілу критичної енергетичної інфраструктури, це, напевне, найбільший обстріл в сучасній історії. Наразі маємо обстріли в 12 регіонах. Ми зафіксували 74 обстріли на цю годину. На жаль, маємо підтверджених 14 загиблих осіб і 97 травмованих осіб", - сказав Монастирський.

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Він додав, що по всій країні вже ліквідовані пожежі, спричинені масованими обстрілами, проте ряд населених пунктів все ще залишаються знеструмленими.

"На даний момент ми потушили 30 пожеж.... У нас ще залишаються знеструмленими понад 1300 населених пунктів", - підкреслив Монастирський. За його словами, наслідки обстрілів в енергетичній інфраструктурі протягом найближчих 24 годин будуть усунуті.

Ранкові обстріли РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. За даними ДСНС, 14 осіб загинули, 97 дістали травми. Крім того, залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.

Внаслідок ударів загинули 14 українців, ще 97 отримали поранення.

Увечері Зеленський повідомив, що на 11 жовтня заплановано екстрене засідання G7, яке стосуватиметься агресії Росії проти України.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

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