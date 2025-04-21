Він розповів про подальші дії Києва.

Україна й надалі діятиме на фронті дзеркально: на тишу відповідатиме тишею, а на захист від російських ударів - своїми ударами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Згідно із нею, за добу російські окупаційні війська порушили режим тиші 2935 разів.

Найбільше обстрілів та штурмових дій відбулося на Покровському напрямку, також обіцянка дотримуватися тиші не поширилася на Курський. Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмів, 1882 обстріли, 812 з них - з важкого озброєння, та понад 950 застосовувань FPV-дронів:

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"Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, напередодні Великодня ​кремлівський правитель Путін оголосив про запровадження перемир'я, яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Однак обстріли з боку Росії не припинилися.

Вчора ввечері речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той не давав команду на продовження "великоднього перемир'я".

Президент Зеленський повідомив про численні порушення тиші з боку Москви, запропонувавши продовжити на 30 днів заборону на удари далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі .

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