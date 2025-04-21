Диктатор сказав, що треба "розібратися" із пропозицією, яку озвучив український президент.

Росія проаналізує пропозицію про мораторій на удари по об’єктах цивільної інфраструктури і дасть відповідь. Таку заяву російського диктатора Володимира Путіна опублікували російські ЗМІ.

Російській правитель наголосив, що "треба розібратися" із пропозицією не бити по цивільних об’єктах, з якою раніше виступив президент України Володимир Зеленський.

За словами Путіна, Україна нібито використовує цивільні об’єкти з воєнною метою. Він навів приклад, що в Одесі "разом з іноземними кураторами" було організовано випробування ракетних систем.

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Також диктатор прокоментував "великоднє перемир’я", наголосивши, що "Росія завжди добре ставиться до перемир’їв", тому, мовляв, і виступила з такою ініціативою.

"Росія повинна проаналізувати досвід оголошення великоднього перемир’я", - сказав Путін.

Крім того, він зазначив, що ЗСУ "майже 5 тисяч разів порушили перемир’я, але в цілому було зниження активності".

"Великоднє перемир’я" і пропозиція Зеленського

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України, яке мало тривати з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. У Кремлі поширили заяву, що диктатор наказав на цей період зупинити всі бойові дії.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував продовжити великоднє перемир'я на 30 днів. Він нагадав, що РФ ігнорує запропоноване США повне та безумовне припинення вогню терміном на 30 днів вже 39 днів, і зазначив, що в разі, якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі.

А наступного дня Зеленський запропонував Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження. Також він повідомив, що РФ, попри перемир’я, порушувала припинення вогню. Український президент підкреслив, що окупанти не дотрималися своєї обіцянки тиші на всіх основних напрямках фронту, проте не було повітряних тривог. "Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити", - сказав він.

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