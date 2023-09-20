Прикриттям підрозділів займаються загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями.

У Запорізькій області на тлі контрнаступу ЗСУ суттєво зросли втрати російських окупантів. Загарбники судячи з усього, могли стикнутися з нестачею боєздатних підрозділів, які б командування могло перекинути на цю ділянку фронту.

Як повідомляється у звіті аналітиків ISW, 18 вересня на Таврійському напрямку, який включає захід Запоріжжя, за добу РФ втратила 313 військових. Це значно перевищило попередні втрати, коли Сили оборони знищували по 200 ворожих солдатів за день.

Оборонні дії на цій ділянці фронту ведуть російські повітряно-десантні війська, тоді як для "прикриття" частин прибули загони "Шторм-Z" із призовниками-в'язнями. Зазначається, що це може знадобитись росіянам при можливому відході.

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Раніше елементи російської 7-ї гвардійської гірськострілецької дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ проводили контратаки проти ЗСУ в районі Роботиного (10 км на південь від Оріхова) й ці операції, ймовірно, сильно послабили ці сили ПДВ.

"Загони "Шторм-Z" найчастіше неефективні у бою і, швидше за все, забезпечать російську оборону на заході Запорізької області незначною бойовою міццю", - додається у звіті.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Протягом доби Сили оборони України успішно відбили атаки російських загарбників на Бахмутському, Мар’їнському і Запорізькому напрямках. Наразі в районах звільнених Андріївки і Кліщіївки тривають бої за їх утримання.

Загальні втрати РФ у війні проти України зросли до 273 460 осіб.

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