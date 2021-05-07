З початку цієї доби, 7 травня, на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.
Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки - ще й ручних протитанкових гранатометів.
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У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
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