Зокрема, в районі Авдіївки відбито 23 атаки ворога, а в районі Мар'їнки - відбито 21 атаку.

Російські загарбники впродовж поточної доби продовжували безуспішно штурмувати позиції Сил оборони України на лінії фронту. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 6 атак. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Торського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Терни, Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них: Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

Відео дня

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області.

Водночас, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів східніше Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 23 атаки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них: Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області: Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

До того ж, на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема: Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них: Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області.

При цьому, на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Михайлівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - наголошується у зведенні.

Окремо сказано, що в районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, які самовільно залишили бойові позиції.

Війна в Україні - російські втрати

Як повідомляв УНІАН, кількість знищених окупантів збільшується немислимими темпами і за третину листопада їх число вже більше, ніж за деякі попередні місяці.

Військовий аналітик Олександр Коваленко пояснив, що це пов'язано в першу чергу з перегрупуванням механізованої компоненти по ряду напрямків, а на найзапеклішому - Авдіївському, накопиченням перед черговою хвилею наступу. Саме тому, щоб не зменшувати ритму тиску, окупанти нещадно в полі женуть людський ресурс в наступ.

За даними Генштабу станом на ранок 18 листопада, кількість ліквідованих загарбників на українській землі досягла 317380 осіб. Це показник з урахуванням російських втрат за минулу добу, які склали 620 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: