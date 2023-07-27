Тих осіб, що відмовилися співпрацювати з ворогом, намагаються примусити до роботи.

Російські окупанти продовжують тероризувати українських працівників Запорізької АЕС, які відмовляються від співпраці з ворогом. Загарбники влаштовують обшуки в їхніх домівка, щоб схилити їх до роботи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію від підпілля. Зазначається, що окупанти не можуть знайти достатню кількість кваліфікованих працівників для роботи на Запорізькій атомній електростанції.

"Тому росіяни намагаються примусити до роботи на ЗАЕС тих працівників, які відмовилися співпрацювати з ворогом. Для цього їх залякують обшуками та погрозами арешту і депортації", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на окупованій ЗАЕС: актуальні новини

На окупованій ЗАЕС значно зріс рівень мілітаризації. У турбінних відділеннях енергоблоків № 1, 2, 4 знаходиться військова техніка окупаційних військ.

Крім того, експерти МАГАТЕ знайшли протипіхотні міни спрямованої дії на території ЗАЕС. Їх виявили на периферії майданчика електростанції 23 липня.

У Міністерстві енергетики України стверджують, що на окупованій ЗАЕС будь-якої миті може статися вибух. Росіяни повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на станції.

Вас також можуть зацікавити новини: