Росія встановлює міни поруч з окупованим ядерним реактором.

Наміри Росії щодо Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, викликають серйозні побоювання.

Як повідомляє Politico, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від мониторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

"Він (реактор – УНІАН") може вибухнути в будь-який момент; ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує", - заявив міністр.

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Він також нагадав, що Україна неодноразово попереджала світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Росією ЗАЕС. Він також зазначив, що руйнування Каховської греблі підкреслює, що Москва готова ризикувати життями мирних жителів для досягнення своїх політичних та військових цілей в Україні.

"Ніхто не вірив нам, що Росія може підірвати греблю. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росію досі не покарали. Ніяких санкцій проти її атомної енергетики не застосовувалося", — сказав Галущенко.

Міністр додав, що оскільки українські війська повільно просуваються в Запорізькій області, київська влада побоюється, що росіяни можуть спробувати створити диверсію на ЗАЕС, щоб зупинити контрнаступ.

Міжнародне агентство з атомної енергії залишається хитким гарантом того, що ЗАЕС вдасться уникнути долі греблі.

Що відбувається на ЗАЕС

Шість реакторів станції були зупинені з вересня, але доступ до української енергосистеми, необхідний для живлення систем охолодження, регулярно переривався. Лінія фронту всього в декількох кілометрах.

У червні окупанти замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції.

За даними ВСУ, загарбники розмістили на даху двох енергоблоків схожі на вибухові пристрої предмети.

24 липня 2023 року окупанти перевели реакторний блок № 4 Запорізької атомної елетростанції в стан "гарячого зупину", в той час як в даний час він може безпечно працювати тільки в стані "холодного зупинку".

25 липня року МАГАТЕ знайшло на ЗАЕС протипіхотні міни.

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